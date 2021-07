Italiano: “I miei calciatori si sono applicati cercando di fare quel che abbiamo provato. Tutti i gol che abbiamo fatto sono venuti grazie ad azioni corali”

Al termine della prima uscita stagionale contro l’Ostermunchen, ha esordito così in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: “I miei calciatori si sono applicati cercando di fare quel che abbiamo provato in questi giorni. Le gambe sono piene di lavoro; penso che a sprazzi abbiamo fatto grandi cose. Abbiamo la possibilità di fare grandi cose. E’ importante che nessuno si faccia male, è una cosa che odio. I ragazzi si sono sforzati a fare ciò che abbiamo provato in allenamento”.

Sul gioco sugli esterni: “Da quando siamo qua lavoriamo tutti allo stesso modo. Stiamo parlando di calciatori che hanno giocato spesso con questo modulo. Ho chiesto ai ragazzi di lavorare d’insieme. Tutti i gol che abbiamo fatto sono venuti grazie ad azioni corali. Tutte reti di buona fattura, le catene hanno lavorato bene. L’applicazione e la voglia mi soddisfa tantissimo”.