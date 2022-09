Italiano: “I risultati raccontano le nostre difficoltà, non raccontiamo alibi. Dobbiamo darci una mossa. Jovic o Cabral? Vediamo”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro l’İstanbul Başakşehir: “Belozoglu dice che siamo noi i favoriti. Beh, io direi che lo sono loro, dato che sono in prima fascia. Abbiamo due pensieri diversi. L’inizio della stagione ci ha insegnato che niente è scontato e che dobbiamo impegnarci sempre”.

Sulle scelte in attacco: “Il discorso è iniziato con il cercare di affrontare il doppio impegno non sovraccaricando nessuno e dando spazio a tutti. Sono state fatte scelte per tutelare tanti ragazzi. Cabral ha fatto tanti gol in questa competizione, ma anche Jovic… li ha fatti in coppe anche più importanti. Domani non lo so, vedremo chi sarà della partita”.

Sul paragone con la scorsa stagione: “Partite come l’ultima contro la Juventus, la Fiorentina non le ha più fatte. Se stiamo attaccati ai risultati, siamo ovviamente partiti in maniera diversa. Eravamo carichi di entusiasmo e avevamo sei punti in più, ma senza disputare gare come quelle contro il Napoli o contro la Juventus. I risultati mettono in evidenza tutte le nostre difficoltà attuali. Ogni campionato non è mai uguale all’altro. Non ci gira bene per tanti motivi, non tiriamo fuori alibi, tutto ciò fa parte del gioco. Abbiamo cercato in tutti i modi di salvaguardare la squadra dagli infortuni, ma è successo (vedi Dodo). Dobbiamo tutti darci una mossa“.

Sulle specifiche condizioni di alcuni giocatori: “Igor è con noi, lo valuteremo domani nella speranza di poterlo schierare. Centrocampisti? Anche lì domani faremo delle valutazioni“.