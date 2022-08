Italiano: “Igor fuori per un problema muscolare. Sottil? Se si allena così farà molto meglio dell’anno scorso, ha qualità incredibili e uno strappo da top player”

In chiusura di sala stampa, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato dello stato fisico della squadra:

“Anticipo che Igor non sarà della partita perché ha avuto un risentimento muscolare, poi rientrano tutti da Duncan a Gonzalez e chiaramente dovremo valutare chi sarà al 100%. Le partite ravvicinate daranno modo di ruotare in questo senso. Mandragora mezzala? Penso che possa essere una soluzione soprattutto perché ha un tiro importante quando si avvicina all’area di rigore. Ho parlato con lui e gli ho detto che tutte le volte che avremmo avuto la possibilità di schierarlo da mezzala l’avremmo fatto, come ad esempio in amichevole col Galatasaray.

22 punti sono tanti rispetto all’anno prima, riuscire a fare questi numeri penso fosse difficile da prevedere però lasciando perdere i punti, sappiamo che quello che dobbiamo proporre ora è la conferma di tutto quanto già citato. L’identità, la fame, il furore e l’entusiasmo sono cruciali, al di là del punteggio. Jovic? Credo che un numero 9 che ha anche la possibilità di rifinire, di mandare in porta i compagni ed essere punto di riferimento offensivo, sia completo. Quando tornerà al top della forma fisica sarà un valore aggiunto, insieme a Cabral che vedo in crescita. Uno che lascia il Real Madrid non lo fa per andare in vacanza, sa che ha un’occasione incredibile. Nel momento in cui si sblocca la Fiorentina avrà fatto un grande acquisto.

Sottil? Se si allena come ha fatto in questo mese, se ha questa voglia, Riccardo quest’anno farà molto meglio dell’anno scorso. Se si allena in modo superficiale e svogliato avrà difficoltà lui, come noi. Lo vedo in grandissima crescita, gli ho visto fare dei gol importanti. Ha qualità incredibili, ha uno strappo e una dote fisica sul livello dei top player a giro per il mondo. Sta a lui se decidere di diventare tale o perdersi per strada. Dodo? Non dimentichiamo che il primo allenamento l’ha fatto a Innsbruck, erano 7 mesi che non giocava. E’ in grande ritardo però quando sarà messo a pieno regime, avete visto tutti che motore e che corsa ha, per cui aspettiamo anche lui.