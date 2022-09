Italiano: “Il grande problema rimane il gol, ma non smettiamo di credere in ciò che facciamo. Ne usciremo fuori”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia dell’impegno contro l’İstanbul Başakşehir. La conferenza è stata posticipata di circa un’ora e mezza per i problemi relativi all’uscita della squadra viola dall’aeroporto. Ecco cosa ha detto il mister: “Il momento è negativo per quanto riguarda i risultati, ma non per le prestazioni. Alla fine, facciamo quello che prepariamo: chiaramente, non riusciamo a fare quel benedetto gol in più e stiamo battendo su quello. Manca concretezza davanti, ma dobbiamo stare attenti anche a certe situazioni. La preparazione è stata come le altre, dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo. Sono convinto che la strada giusta sia questa”.

Sulle parole del presidente Rocco Commisso, che ha dimostrato vicinanza alla squadra: “Lui è tutti i giorni al Centro Sportivo, insieme a noi. A noi fa piacere. Siamo all’inizio del campionato, al secondo turno qui in Conference… la strada è lunga. C’è qualche infortunio di troppo, qualche episodio ci gira male. Può capitare di avere un momento negativo. Non ce lo aspettavamo, dobbiamo condire con più qualità ed efficienza tecnica. Sono convinto che ne usciremo”.