Italiano: “Il problema è davanti, ci stiamo abituando a sprecare sempre occasioni. I fischi spronano, dispiace perdere così facilmente entusiasmo”

A Sky le parole di Vincenzo Italiano, dopo il pari della Fiorentina al debutto in Conference:

“Ormai ci stiamo abituando a questo tipo di epilogo, in ogni partita riusciamo a non fare dei gol che sembrano già fatti, a non concretizzare situazioni semplici e si complicano delle partite che dovevamo vincere largamente. Non abbiamo dimostrato tutto il nostro valore e continuiamo ad avere tutta questa difficoltà nel mettere dentro la palla. Abbiamo tirato 30 volte in porta e segnato 1 gol, chiaramente se concedi qualche situazione poi ci sono anche gli altri e rischi di non vincere.

Condizionati mentalmente? Non so, si lavora per arrivare a tirare tantissime volte in porta e stare nella metà campo degli altri. Lavoriamo in settimana per risolvere queste situazioni, proviamo uno-due, combinazioni, cross dal fondo, purtroppo non riusciamo a buttarla dentro con continuità però l’unico appunto è questo. I ragazzi hanno fatto di tutto per vincere la gara, tutto quello che concediamo entra nella nostra porta e abbiamo buttato via due punti importanti.

I cambiamenti aiutano o no? Sono passate 7 partite ufficiali, siamo stati obbligati a fare queste rotazioni per il play-off. Penso che possa accadere di tutto quando fai rotazioni, ci sta di perdere identità e furore ma quando riesci a coinvolgere tutti, poi tutti possano dare qualcosa. Oggi è stato dimostrato che alcuni elementi debbano giocare di più, chiunque ci sia finiamo comunque con 70% di possesso palla, con tiri e corner. Il problema è lì davanti, non possiamo nasconderci.

Fischi a fine gara? Si sa che è una piazza che ha sempre voglia di risultati importanti, se si sono alzate le aspettative è anche merito nostro. Siamo partiti con una sconfitta l’anno scorso a Roma ed eravamo felici perché eravamo ripartiti. Oggi abbiamo perso solo una gara e usciamo tra i fischi, mi spronano. Mi dispiace che si possa perdere così entusiasmo in pochi mesi”.