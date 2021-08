Italiano: “Il problema Vlahovic non esiste, lo sto vedendo bene e ha grande voglia. Se ci sarà l’occasione per migliorare la rosa, non ci tireremo indietro”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio ufficiale contro il Cosenza in Coppa Italia.

Ecco le sue dichiarazioni: “Vlahovic? In allenamento lo sto vedendo alla grande, ha la stessa voglia e fame di sempre. Per il mercato è sempre qualcosa di imprevedibile, ma per come si allena penso e credo che il problema Vlahovic non esiste. E’ un ragazzo che ci tiene, ha grande voglia ed è un trascinatore. Poi, con il mercato aperto, è difficile ma io mi limito a dire che Dusan è il ragazzo che conosciamo tutti.

Continua così Italiano: “Mercato? Alcune situazioni chiacchierate penso che siano discorsi che ci possono anche stare nell’arco del mercato, ma tutti i ragazzi sono professionisti seri e si stanno allenando bene. Tutti spingono forte e sono ben allineati. Sull’esterno d’attacco ribadisco quello che abbiamo detto, ne abbiamo parlato anche col direttore. Non si può prendere il primo che capita, stiamo facendo tutte le valutazioni del caso. Se ci sarà l’occasione per migliorare la rosa, non ci tireremo indietro. Io devo pensare a far rendere al meglio gli attuali giocatori. Pezzella? Abbiamo parlato solo di campo e di quello che gli chiederò: è un giocatore forte e di grande personalità”.