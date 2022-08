Italiano: “Il vero Barak non è quello di oggi, Igor era stremato. Kouame? Sta dando l’anima, vedremo cosa fare con lui”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così a margine del pareggio per 0-0 contro il Napoli: “E’ stata una bellissima partita, giocata a ritmi molto alti. Se in questo momento riusciamo a dare filo da torcere a una squadra come il Napoli, significa che certe prestazioni possiamo farle con maggiore continuità. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, per la prima volta mi è piaciuto uno 0-0. Siamo migliorati sul piano difensivo, non ci piace concedere occasioni agli avversari. Di contro ovviamente sono tre partite che non segniamo e lì dobbiamo migliorare, oggi abbiamo avuto quattro occasioni in campo aperto. Amrabat? In questo momento sta bene, a livello fisico ma soprattutto di testa. E’ contento e sente la fiducia dell’ambiente”.

E poi ha aggiunto: “Mi fa piacere parlare di Kouame, è un professionista esemplare che dà il massimo in qualunque posizione io lo metta. Oggi è entrato alla grande, a malincuore dovremo fare delle scelte ma vedremo perché ad oggi stiamo parlando di un ragazzo che dà l’anima per la nostra causa. Barak? E’ uno dei pochi calciatori che in carriera ho utilizzato subito, ma era necessario perché Maleh era stanco e Mandragora credo possa dare di più a partita in corsa. L’ex Verona ha fatto quello che ha potuto, ma il vero Barak non è quello visto oggi. Questo è solo il cinque per cento del suo valore”.

E infine: “Igor non ha giocato perché dopo l’infortunio e la partita col Twente era stremato, non ritenevo giusto rischiarlo. Lo faremo recupero per riaverlo al top. Dodo? Il suo problema sono gli otto mesi di inattività, si è allenato a casa ma ovviamente non è la stessa cosa. Oggi mi ha fatto vedere cose nuove, anche lui crescerà col tempo. Mi piacerebbe vederlo più nel vivo del gioco, ma sono sicuro che ci riuscirà. Duncan e Nico Gonzalez? Speriamo di averli a disposizione già con l’Udinese”.