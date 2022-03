Italiano: “Il Verona ci ha creato problemi ma mi è piaciuta la reazione. Non incidiamo con gli esterni e anche Piatek e Cabral devono abituarsi”

A Dazn il commento da parte di Vincenzo Italiano che giudica così la gara con il Verona:

“Primo tempo un po’ contratti, sinceramente sapevo delle difficoltà che può creare il Verona, sta bene e arriva in fiducia. Però una volta in vantaggio pensavo di riuscire a gestire meglio la gara, invece sono venuti fuori loro. Nel secondo siamo stati bravi noi a non subire più e a creare tre situazioni in cui potevamo segnare. Mi è piaciuta la reazione della ripresa, l’ho detta anche ai ragazzi, ci teniamo il punto e continuiamo a migliorare. Ci manca la vittoria, sono già tre partite che ci manca.

Giochiamo, creiamo, poi ci sono anche gli avversari che non ci permettono di esprimerci come vogliamo. Però la squadra fa sempre prestazioni, manchiamo ancora sotto porta con gli esterni, per me sono attaccanti veri e propri e devono incidere. Però continuando a creare così, a riempire l’area, sono convinto che realizzeremo prima o poi.

Modo di attaccare diverso? La differenza con Dusan è che con lui avevamo fatto un lavoro in ritiro, un lavoro lungo e di diversi mesi e poi lui in questo momento ha dalla sua la concretezza. Ogni situazione la trasforma in gol e cerca di dare una mano alle squadre che sbloccano le partite. Sia Piatek che Cabral erano abituati ad andare in profondità, io chiedo di venire a legare il gioco. I ragazzi lo stanno facendo, si stanno abituando, Piatek ogni palla che ha in area fa gol. Cabral deve crescere, è arrivato con qualche problemino fisico e deve smaltirlo ma sono convinto che arriveranno anche loro al livello giusto”.