Italiano: “Il Verona ha calciatori che in categoria sono affermati. Igor ha grandi margini di miglioramento”

Ha parlato anche del Verona Vincenzo Italiano alla vigilia della prossima gara contro gli scaligeri: “E’ una squadra che negli ultimi anni sta facendo molto bene. Ha calciatori che in categoria sono affermati. Giocano molto in profondità, e dovremo stare attenti. Tudor sta dimostrando grande capacità, quindi complimenti a lui e al Verona. Odriozola? Non è a disposizione. Ha un fastidio al ginocchio, niente di particolare, lo recupereremo la settimana prossima. Su Dragowski o Terracciano non ho ancora deciso”.

Su Igor ha aggiunto: “Mi fa molto piacere sentir parlare di calciatori in crescita. Igor ha grandi margini di miglioramento. Ha una fisicità invidiabile e un buon sinistro. Se si convince del suo potenziale, può diventare un buon giocatore”.