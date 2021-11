Italiano: “In difesa, tutti si sono guadagnati la riconferma. Affrettare il recupero di Gonzalez sarebbe un suicidio”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato anche della difesa viola: “Tutti si sono guadagnati la conferma. Quello è il reparto più delicato rispetto agli altri, i ragazzi si sono guadagnati il posto e in questo momento meritavano di essere riproposti. Lavoriamo bene tutti quando non abbiamo la palla e vogliamo andare a riprenderla, non è una questione che riguarda solo i portieri e i quattro difensori. Tutti hanno capito che il sacrificio sta alla base di tutto: nelle ultime partite abbiamo subito appena un gol. Sono contento, ancor di più quando i subentrati sono decisivi come hanno fatto Odriozola e Callejon. Questo mi rende felice, perché significa che si entra in campo nel modo giusto.

Continua così Italiano: “I rientri dei positivi al Covid? Dipende da quanti giorni si è lontani dal campo, è a casa da molto tempo. Da quando Nico Gonzalez tornerà a disposizione, penso sia impossibile farlo giocare subito: l’importante sarà farlo tornare in forma con calma. A noi spaventano molto gli infortuni, cerchiamo di starne alla larga. Lavorare male e rischiare che si faccia male sarebbe un suicidio”.