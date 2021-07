Italiano: “In Serie A dodici cambi di panchina, è una corsa a chi è più veloce a farsi capire. La difesa della Fiorentina è già di alto livello, Amrabat…”

Giornata di conferenza stampa per il nuovo tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Un giudizio sul calendario? Sono tutte partite difficili, la Fiorentina quest’anno cambia guida tecnica e insieme a noi ci sono altre undici squadre con un allenatore nuovo. E’ una corsa a chi è più veloce a farsi capire e intendere, non sarà facile. Tra Venezia ed Empoli o Inter e Juventus non c’è differenza, le prepareremo come se fossero finale di Champions League.

Sulla difesa: “Ho sempre giocato a quattro, cercando di difendere lontano dall’area di rigore. Il reparto è già di alto livello, tocca a me farlo diventare di altissimo livello. Questo dipende dalle mia capacità e dalla disponibilità dei ragazzi: bisogna crederci tutti e lavorare di squadra”.

Su Amrabat: “E’ un giocatore forte con determinate caratteristiche. A questi livelli tutti devono saper fare tante cose, avere giocatori che possono fare più ruoli è bello. Se un giocatore si mette a disposizione, per me può fare qualsiasi cosa. Figuratevi Amrabat con le sue qualità. Se poi alza il braccio, ne parleremo e valuteremo il da farsi”.