“Italiano incide tanto alla Fiorentina: Vlahovic stava facendo benissimo prima della cessione, alla Juventus il problema è l’allenatore”

A TMW Radio ha parlato Massimo Bonanni, ex calciatore di Serie A di Palermo, Lazio e Sampdoria ma non solo, commentando alcuni aspetti del gioco Fiorentina rispetto alla Juventus: “Italiano incide tanto alla Fiorentina. A questo proposito Vlahovic, fino al momento della cessione, alla Viola stava facendo benissimo. Alla Juventus si sta facendo passare il fatto che sia il giocatore ad aver “fallito” individualmente fino ad ora: non credo sia così. Il problema della Juve è la gran fatica del suo allenatore a dare un’impronta di gioco e a capire molte cose”.