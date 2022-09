Italiano: “Infortunio serio al polpaccio per Dodô. Peccato, perché era in grandissima crescita”

Brutte notizie arrivano da Bologna per la Fiorentina e non solo sotto il profilo del risultato. La formazione viola rischia di non avere per diverse gare, il terzino destro Dodô, così come confermato dal tecnico Vincenzo Italiano a fine gara.

“E’ un infortunio serio al polpaccio – ha detto Italiano – Questo è il costo di dover giocare ogni tre giorni. Era in grandissima crescita fisica e mentale e purtroppo lo perderemo per un po’ di tempo”.