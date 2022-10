Italiano: “Iniziamo un tour de force col giusto spirito, ho una fiducia diversa. Cresciuti in difesa, paghiamo mancanza di qualità in zona gol. Gonzalez? Non sta bene, inutile rischiarlo”

Per la quinta volta in dodici partite la Fiorentina non segna: in sala stampa al Gewiss Vincenzo Italiano commenta la sfida che ha visto l’Atalanta avere la meglio toccando tanti temi: “Il gol? E’ il problema che non ci permette di ottenere punti in campionato e soprattutto ciò che forse meritavamo. Nel primo tempo e soprattutto negli ultimi 20′ minuti, qualche situazione l’abbiamo creata per fare gol. Anche oggi abbiamo tirato in porta tantissime volte. Penso che la squadra abbia giocato con un altro spirito rispetto alle altre partite, recuperiamo un bel po’ di giocatori. E’ una mancanza che c’è da inizio anno, non troviamo la qualità che ci permetta di far gol. Ho visto un passo avanti? Venire a Bergamo e fare questa prova impedendo anche di giocare all’Atalanta per me è importante. Lo spirito è giusto e da qui dobbiamo ripartire. Mi vengono in mente gli ultimi palloni caduti davanti alla porta di Sportiello. Saponara, Ikone, Jovic due volte di testa, palloni arrivati non difficilissimi per segnare, ma ci manca la zampata che invece l’Atalanta ha trovato, quel rimpallo che gli ha permesso di far segnare Lookman. Paghiamo questo e perdiamo ma iniziamo il tour de force con uno spirito diverso, ho una fiducia diversa dopo oggi”.

Quindi ha proseguito: “Gonzalez e Sottil? Hanno caratteristiche che ci servono. Gonzalez è quello che forse sente di più la porta, ma oggi non stava bene. Inutile rischiarlo, non è al 100% ed avremo tantissime partite da giocare. Speriamo di averlo in una condizione migliore rispetto all’attuale. E’ dalla partita in casa col Twente che non fa una gara vera. Ha pochissimi minuti sulle gambe, deve stare bene e liberarsi anche mentalmente. Penso che quando ci si limita solo a parlare dei gol che mancano per me non va bene. Siamo sempre dentro le partite ed in difesa concediamo molto meno”.

Infine conclude su Jovic e tornando sul problema del gol: “Jovic? L’abbiamo provate tutte oggi, con Jovic sotto punta. Ci sono momenti in alcune partite in cui vedremo qualcosa di inusuale. Era giusto fare così perchè l’Atalanta non riusciva più ad uscire dall’area. Mi è piaciuto, secondo me poteva far gol in una delle due occasioni di testa. Jovic però si è mosso, ha duettato coi compagni e ripeto, per me non è una sconfitta che ci sta questa, potevamo benissimo portare a casa punti. Dobbiamo cercare di essere diversi negli ultimi metri, perchè il problema sarebbe se non arrivassimo sotto porta: noi però ci arriviamo e dobbiamo sbloccarci.