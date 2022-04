Italiano: “Io sulla panchina della Fiorentina l’anno prossimo? Adesso pensiamo a concludere al meglio la stagione, poi ne parleremo. Il coro della Fiesole mi emoziona”

Firenze e la Fiorentina sono una cosa sola, una sintonia che non si vedeva da tempo al Franchi. Lo stadio di viale Manfredo Fanti è pronto ad accogliere il Venezia per il match di domani pomeriggio. In conferenza stampa pre match Vincenzo Italiano ha risposto così alla domanda sulle possibilità di vederlo seduto sulla panchina viola anche la prossima stagione: “Non esiste risposta in questo momento. Pensiamo a concludere benissimo la stagione, arrivando il più in alto possibile e poi sicuramente parleremo di futuro. In questo momento anche la società non ha voglia di parlare di altro. Pensiamo al campo e a mettere la ciliegina su una stagione fin ora straordinaria.

E ancora: “L’idea è cercare di ottenere il massimo domani contro il Venezia. L’undici che sceglierò sarà il migliore per vincere la gara, non pensiamo alla Juventus. Da domani sera penseremo a come cercare di andare a mettere in difficoltà la Juventus. Adesso la concentrazione è tutta sul Venezia. I ragazzi stanno bene, hanno capito che questo finale di stagione và affrontato con la massima dedizione e non possiamo mollare adesso”.

Infine sul coro della Fiesole ‘Italiano portaci in Europa‘: “Queste cose mi emozionano, mi danno molta spinta e carica. Sono contento che una tifoseria come quella di Firenze stia con noi e ci dia la carica per dare il massimo e non mollare”.