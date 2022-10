Italiano: “Jovic dietro Cabral? Ci vuole equilibrio in campo. Gonzalez è decisivo per noi, ma c’è qualcosa sempre che non gli permette di entrare in forma”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, torna su alcune decisioni arbitrali contestate nel dopogara con l’Inter: “Quello è fallo, perdiamo per una situazione come questa, ovvero per un fallo. Non ho sentito spiegazioni da parte dell’arbitro. C’è tempo per recuperare e per riprenderci, possiamo riprendere cammino e fare punti”.

Su Jovic dietro Cabral: “Penso che ci voglia equilibrio, nel momento in cui vieni superato con quattro attaccanti in campo è dura. Sono situazioni che i ragazzi devono immagazzinarle e farle loro. Ci siamo esposti ma oggi andava fatto così”.

Ennesimo infortunio per Gonzalez: “E’ decisivo per noi, ma non può esserlo sul campo. Non so che fastidio abbia provato, qualcosa che non gli consente di prendere una forma importante. Speriamo che questo fastidio si risolva al più presto”.

Infine praticamente ufficializzato l’addio del preparatore dei portieri, Porracchio, anticipata da Fiorentinanews.com: “Si interrompe un rapporto di lavoro è venuto a mancare qualcosa si volta pagina e si va avanti”.