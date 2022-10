Italiano: “La Conference League non è un peso, ma un’occasione per crescere. Perdiamo le partite facendo sempre ottime prestazioni”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così alla vigilia della partita di Conference League contro gli Hearts: “Dovremo cercare per l’ennesima volta di reagire a un brutto risultato, e l’unico modo per farlo è vincere. Servirà confermare gli aspetti positivi fatti vedere nelle ultime partite, non ci sono partite semplici in Conference e quindi dovremo approcciare come in Scozia. Non ci porteremo dietro le scorie della sconfitta con la Lazio, che comunque è una squadra forte che può vincere contro chiunque”.

E poi ha aggiunto: “La Conference non è un peso. Il discorso Lazio per me finisce qui, non voglio neanche più discutere dei motivi per i quali perdiamo le partite. Certamente abbiamo dei demeriti, ma le nostre prestazioni sono sempre ottime. Certe manifestazioni ti danno l’opportunità di migliorare e noi ci stiamo abituando a questi ritmi, credo che possiamo solo crescere”.