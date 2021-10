Italiano: “La difficoltà a trovare il gol non è solo colpa di Vlahovic. Castrovilli deve pretendere di più da se stesso, lo vorrei sempre determinante”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro lo Spezia. Queste le sue parole: “Siamo una delle squadra con maggior possesso palla, a questo dobbiamo cominciare ad aggiungere intraprendenza e voglia di incidere. Non sfruttare occasioni è un peccato, con un po’ più di convinzione in trasferta potevamo fare meglio, anche a livello di gol. Non è solo colpa di Vlahovic, abbiamo tre attaccanti e spesso arriviamo là davanti anche con i terzini. Potevamo far male ma non ci siamo riusciti. Questa Fiorentina deve ancora crescere”.

E su Castrovilli: “Gaetano ha caratteristiche diverse da tutti gli altri compagni di reparto. Riesce bene a riempire l’area, ma deve essere più incisivo con la palla tra i piedi. Deve pretendere di più da se stesso in questa Fiorentina. Lo vorrei sempre decisivo e determinante perché è un ragazzo che lo può fare”.

E su Bonaventura: “Per noi è fondamentale e infatti ha sempre giocato. Gli ho dato un tempo di riposo perché tre partite in una settimana sono tante. Lui è stato l’unico centrocampista che è andato in gol ma anche lui deve pretendere di più da se stesso perché poteva segnare di più. In queste partite sono arrivati tanti cross e se si aveva più fame potevamo segnare molto di più”.