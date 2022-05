Italiano, la Fiorentina e quella clausola da dieci milioni: decisivo il faccia a faccia con Barone

Vincenzo Italiano vuole restare alla Fiorentina e la società viola vuole che rimanga. Nonostante questo, sarà fondamentale l’incontro, in programma dopo l’8 giugno, tra il tecnico e Joe Barone quando quest’ultimo tornerà dagli Stati Uniti. Il dirigente viola riporterà a Italiano il Rocco Commisso pensiero, oltre alla strategia futura concordata proprio con il presidente.

Sul contratto di Italiano c’è una clausola da dieci milioni di euro, da pagare in contanti e in una soluzione unica dal 1 al 15 giugno. Come si legge su La Nazione, molti operatori fanno riferimento alla possibilità di negoziare la clausola proponendo un conguaglio tecnico, parziale o totale a seconda delle possibilità.

La stessa Fiorentina per strappare Italiano allo Spezia pagò la clausola rescissoria di un milione e completò l’operazione per avere anche lo staff attraverso la cessione del giovane Hristov, classe 1999. Insomma, in fase di trattativa un accordo si può sempre trovare ma è proprio questo – l’apertura di una trattativa – che ora sembra impossibile.