Italiano: “La Fiorentina è una ragione di vita per il tifoso viola. Contento di aver risvegliato la passione della piazza dopo alcuni anni di difficoltà. Abbiamo fatto un fiore…”

Sulle ali dell’entusiasmo derivante dalla vittoria contro il Napoli, la Fiorentina è pronta ad accogliere il Venezia domani pomeriggio alle 16.30 al Franchi. In vista del match ha parlato così mister Vincenzo Italiano: “Sono a Firenze da pochi mesi e subito mi sono accorto della passione che il tifoso fiorentino ha per la propria squadra. Una ragione di vita che trasferisce a chi allena e a chi gioca nella Fiorentina. E’ una cosa riconosciuta in giro per l’Italia e sono contento di aver portato questo entusiasmo e aver risvegliato questa passione dopo alcuni anni di difficoltà”.

Il tecnico viola ha continuato: “Se non continui a spingere forte anche in momenti positivi come quello che stiamo vivendo rischi che gli avversari ti mettano il bastone fra le ruote. Abbiamo fatto un fiore fino ad adesso, e dobbiamo cercare di difenderlo e fargli emanare ancora buon profumo. Non dobbiamo rovinare quello che di buono abbiamo fatto fin qui. Se abbassi la guardia prendi della mazzate e come ho detto ai ragazzi dipende tutto da noi. Non ci possiamo permetterci di entrare in campo molli e di non sfruttare la spinta che ci darà il nostro stadio. Il Venezia si gioca la vita e se abbassiamo la guardia poi ci ritroviamo davanti le brutte situazioni che sono dietro l’angolo”.