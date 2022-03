Italiano: “La Fiorentina non ha niente da perdere, ma l’Inter non è in crisi. Out Bonaventura e Amrabat. Ritorno con la Juventus? Ci penseremo più avanti”

Mister Vincenzo Italiano è pronto ad affrontare i campioni d’Italia dell’Inter domani sera alle 18.00. A poco più di ventiquattrore dal match, il tecnico siciliano ha parlato così della sua Fiorentina: “Bonaventura ha ancora questo problema rimediato nella partita contro il Bologna. Abbiamo cercato di recuperarlo, abbiamo forzato, ma non è a disposizione. Non sarà della partita nemmeno Amrabat che è influenzato. Domani non abbiamo nulla da perdere, ma l’Inter non è assolutamente in squadra in crisi. L’ultima gara in casa l’hanno vinta 5 a 0, a Torino si può pareggiare anche se ti chiami Inter. Se andiamo a San Siro pensando che siano in crisi creiamo un vantaggio a questi grandi campioni. Qualsiasi cosa accadrà, il nostro obbiettivo è uscire da San Siro a testa alta e con una bella prestazione”.

L’allenatore viola ha poi aggiunto: “Il Villarreal arrivava da un pareggio nella gara d’andata, mentre noi affronteremo la Juventus in Coppa Italia dopo una sconfitta casalinga. Dovremo cercare di andare lì e far gol, quindi è diverso. Quando sarà cercheremo di tenere la partita viva, ma ci penseremo più avanti”.