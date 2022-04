Italiano: “La Fiorentina si merita questa posizione, faremo di tutto per mantenerla. Ci giochiamo tanto, l’Europa è il mio sogno”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, intervenuto ai canali ufficiali della società viola, ha presentato la partita contro l’Udinese.

“Come si riparte dopo il ko di Salerno? Dobbiamo reagire come abbiamo sempre fatto, purtroppo siamo stati un po’ ingenui nell’approcciare una partita che sapevamo potesse diventare pericolosa. Nel secondo tempo abbiamo rimediato, ma alla fine abbiamo perso per una disattenzione. Udinese? E’ una squadra molto fisica, che ultimamente sta facendo risultati oltre a giocare bene. Sia in attacco che in difesa sono forti, hanno un gioco consolidato ormai da anni e hanno tante frecce al proprio arco. Non è mai semplice preparare partite in così poco tempo, soprattutto per il recupero delle energie e la preparazione di qualche dettaglio. In casa stiamo avendo una spinta importante, dobbiamo cercare di sfruttarla al meglio”.

Prosegue così il tecnico viola: “Servono concentrazione e sacrificio, l’attenzione e la percezione del pericolo devono essere al massimo. In queste partite ci giochiamo tanto, dobbiamo alzare il livello dell’attenzione. Meritiamo di mantenere in questa zona di classifica e faremo di tutto per farlo. Dobbiamo cercare di essere più incisivi negli ultimi metri. Europa? Vogliamo riuscire a raggiungere questo traguardo, questo regalo che la gente vuole da parte nostra. Sarebbe una ciliegina fantastica. Non ho mai potuto giocare le coppe da giocatore e allenatore, è il mio sogno”.