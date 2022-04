Italiano: “La Fiorentina sta facendo un campionato fantastico. Possiamo renderlo un capolavoro”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida di domani contro la Salernitana.

“La Fiorentina sta facendo un grande lavoro; per fare un capolavoro, deve fare sei partite come tutte le altre. Se le interpretiamo come sempre, sono convinto che il capolavoro può farlo. Abbiamo fatto un campionato fantastico, per tutto quello che abbiamo proposto, per tutti i giocatori valorizzati e rimessi a lucido, per i gol degli attaccanti… Se il lavoro straordinario vuol essere un capolavoro, serve dare il massimo anche alla fine.

Sui ballottaggi, aggiunge divertito: “L’unico ballottaggio è Italiano–Niccolini perché non so se me la sento domani”.

Su Sottil: “Ha qualità da gran giocatore e so che esploderà, prima o poi, in maniera definitiva. Per me l’alternanza sugli esterni è fondamentale, sapete come la penso, ma sono convinto che arriverà anche il suo momento”.

Su una statistica difensiva: “La Fiorentina è la squadra che concede meno tiri, ma è comunque l’ottava miglior difesa del campionato. Sinceramente non si spiega… Concediamo effettivamente qualche gol di troppo, ne parliamo spesso con lo staff. Occorre alzare il livello di attenzione anche sotto quel punto di vista”.