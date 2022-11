Italiano: “La gara d’andata contro l’RFS è il rammarico più grande. Cabral cresce in maniera esponenziale, ma è cambiato in meglio anche Jovic”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa allo Skonto Stadium di Riga, in vista della sfida di domani contro l’RFS: “Il rammarico più grande è la gara d’andata contro il Riga, dove abbiamo sbagliato l’impossibile. Purtroppo ci portiamo dietro quei due punti persi. Domani vediamo, il calcio è imprevedibile e, in contemporanea, c’è un’altra gara“.

Su Cabral: “In questo ultimo mese, sta crescendo in maniera impressionante. Mettere in difficoltà l’allenatore deve essere motivo di soddisfazione. Sono contento per lui, adesso viene ripagato. Non ha mai abbandonato a livello mentale e, a La Spezia, ci ha fatto vincere la gara da subentrato. Insieme a lui, comunque, anche gli altri che sono entrati hanno fatto bene: finalmente una partita svoltata con i cambi. Con questa mentalità, la squadra ne trarrà gran vantaggio“.

Su Jovic: “Anche lui ha dato quel là alla crescita in attacco. Siamo riusciti a mandare tanti uomini in gol e con continuità. Lui, Cabral e Kouamé stanno rispondendo presente: hanno quello spirito che serviva, per uscire da un momento negativo. Anche Luka sta bene, lo vedo diverso, con un altro atteggiamento. I gol sono la giusta medicina per tutti. Stiamo crescendo, vediamo se diamo continuità”.

Sugli ultimi impegni: “Non è un mese in arrivo, sono dieci giorni con quattro partite. Il primo pensiero va a domani, poi vediamo. Cercheremo di dare il possibile anche in campionato. RFS? Ricordo qualche singolo, ma più che altro il modo in cui hanno cercato di portare a casa quel pareggio e la loro idea di difesa. Questo mi è rimasto impresso, tra l’altro hanno strappato un pari anche ai turchi. Si muovono bene anche davanti e sono pericolosi, evitiamo maggiori problemi“.