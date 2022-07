Italiano: “La macchina è ben avviata sulla strada. Ora metteremo benzina per toglierci soddisfazioni”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato con Rai Sport direttamente dal ritiro di Moena.

Il tecnico viola ha detto che “io e tutto il mio staff cercheremo di fare il meglio in questa stagione. La macchina è bene avviata in strada. Ora però speriamo di mettere ancora più benzina per riuscire a toglierci soddisfazioni”.

Non solo benzina però, ma anche gol: “Quelli servono sempre” ha concluso Italiano.