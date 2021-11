Italiano: “La mia più grande soddisfazione a Firenze. Vlahovic è straordinario da vedere anche in allenamento, abbiamo riacceso il fuoco di Saponara”

Molto contento Vincenzo Italiano che commenta così a Sky la vittoria sul Milan:

“Eravamo in grande emergenza nella zona centrale, perdere Nastasic, Milenkovic e Quarta non era una delle premesse più belle. Gli ‘adattati’ si sono sacrificati e adattati, come giusto che sia, e siamo riusciti a battere la capolista, soffrendo anche. Sul 3-0 questa partita doveva finire, poi bravi a fare il quarto gol però una prestazione di grande sacrificio. Eravamo indirizzati ad un finale più tranquillo prima del 3-1. Sono convinto che con questo sacrificio e questa convinzione, questa vittoria sia meritata. Sono contento perché in casa con le grandi avevamo raccolto niente prima di oggi, siamo felici. La mia soddisfazione più grande? A Firenze è la prima grande soddisfazione. Nell’ultima riunione ho detto ai ragazzi che ci stavano iniziando a etichettare come questa squadra senza attributi contro le big, per cui era il momento di dimostrare qualcosa.

Vlahovic? E’ un calciatore destinato ad una carriera importante, ma non perché sa far gol o sa giocare, per come si allena. E’ una cosa straordinaria vederlo allenare, poi riporta tutto in partita. Poi non so come sarà il futuro, in questo momento sta dando il massimo, si sacrifica e fa gol, arrivava anche dalla qualificazione al Mondiale. Era carico a pallettoni.

Saponara? E’ un ragazzo particolare, bisogna cercare di stimolarlo e di usare le giuste parole e così facendo tira fuori queste giocate. Sono contento di aver riacceso il fuoco che in Ricky si stava spegnendo, allo Spezia mi aveva dato una grossa mano. Averlo ritrovato a Firenze con questa testa, dà una grossa mano alla Fiorentina“.