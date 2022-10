Italiano: “La prima cosa domani sarà cercare di vincere, poi se faremo più gol meglio. Gonzalez? Non voglio credere che ci sia qualcuno che non gioca per preservarsi al Mondiale”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della partita di Conference League contro l’Istanbul Basaksehir:

“Dobbiamo cercare di vincere e mettere gli avversari in difficoltà: poi se riusciamo a fare più gol meglio. Loro giocano bene quindi non sarà facile, la classifica la guarderemo soltanto alla fine. Il Basaksehir ha dei valori importanti, anche se viene da qualche risultato negativo. Subiscono pochissimi gol, ma dovremo sfruttare le occasioni che ci concederanno: all’andata questo non ci era riuscito. Sarà una prova per noi, scardinare una difesa prima in Conference e tra le prime in campionato”.

Su Gonzalez: “Non è a disposizione per un dolore che non lo fa stare bene. Io ascolto i miei ragazzi e lui in questo momento non se la sente di scendere in campo. Nessuno sta già pensando al Mondiale: non ci voglio credere e non lo penso“.