Italiano: “La Salernitana ha attaccanti forti, dovremo stare attenti. Juventus? Abbiamo un’ultima partita, cercheremo almeno di segnare”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Salernitana, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano si è soffermato su più temi.

“Contro la Juventus abbiamo giocato tre grandi partite, mettendo in difficoltà una delle squadre più forti d’Italia. La realtà è che non siamo riusciti a far gol. Abbiamo un’ultima partita in casa contro di loro, cercheremo almeno di segnare contro questa squadra. Abbiamo peccato in qualche situazione, ma per quello che è la Juve e per quello che siamo noi, abbiamo fatto ottime gare”.

Sulla gara di domani: “Sono due squadre che si giocano tantissimo. Chi si gioca la salvezza non può più sbagliare, ma anche noi ci giochiamo un traguardo molto importante. Dobbiamo farlo capire e andare forte. Sono convinto che metteremo in campo quello che sappiamo fare e che abbiamo già mostrato quest’anno”.

Sui gol subiti e sull’attacco degli avversari: “Premetto che Djuric, Bonazzoli e Ribery, come tutti gli attaccanti, possono far gol alla Fiorentina. Sono giocatori forti e il nostro modo di interpretare la partita potrà evitare dispiaceri al portiere e alla difesa. Tutti si va in campo per non subire gol ed è l’obiettivo di tutti. A porte inviolate non siamo messi malissimo, abbiamo 10/12 clean sheet. In queste sei partite, dobbiamo cercare di allungare e domani ci proveremo, ma ripeto, i loro attaccanti sono forti”.