Italiano: “La serata col Milan la più bella parentesi della mia esperienza alla Fiorentina. Quarta e Igor? Possono spingersi in avanti, ma ricordino che…”

Mister Italiano sui canali ufficiali si concentra su alcuni singoli e sull’importanza della prossima sfida col Bologna: “Fuori casa si è inceppato qualcosa ma ora dobbiamo invertire la rotta. La serata con il Milan è stata entusiasmante. Lo stadio era gremito e siamo riusciti a battere la prima in classifica. Veder gioire così il popolo viola è stato finora il più bel momento della mia esperienza viola”.

“Quarta? Succede che essendo bravo ad andare a contrasto poi prosegue nello spingersi in avanti, è una mia richiesta. Lui però è un difensore e da tale deve comportarsi. Spesso anche Igor con la Samp era nella metà campo avversaria; non è un problema ma in primis devono ricordarsi di essere difensori. La Sampdoria arrivava da due vittorie di fila ed abbiamo affrontato bene la gara, con attenzione, umiltà e qualità. Se siamo quelli dell’ultima gara possiamo mettere in difficoltà il Bologna, che è forte e sta giocando bene. Non dimentichiamo che il Bologna ha gli stessi punti nostri, dovrà essere affrontato con la massima attenzione”.