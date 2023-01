Italiano: “La squadra mi è piaciuta, ha fatto bene e questo è il vero Cabral. Mercato? Abbiamo tre bei cavalli che stanno per rientrare”

Le parole a Sky arrivano da parte dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano:

“Una volta sbloccata la partita se avessimo trovato il secondo guizzo, la partita l’avremmo portata a casa. Purtroppo non ci siamo riusciti anche se abbiamo fatto un’ottima prestazione, nel primo tempo potevamo fare più di un gol, nel secondo qualche situazione. Il Monza è un ottimo collettivo ma gli abbiamo concesso occasioni, anche se su una ci hanno perdonato. Mi sono piaciuti i ragazzi ma ora ci riproveremo tra tre giorni. Cabral? Se nel secondo tempo, quando è arrivato quasi a tu per tu col portiere, fosse stato più lucido a servire Ikoné o a prendere rigore sarebbe stata una partita da 10. Ha fatto quello che gli si chiede, questo è il vero Cabral, sa lavorare e attaccare la profondità. Gol subito? Se andate a rivedere qualche partita fa, il Monza ne ha segnato uno identico col Verona, l’avevamo anche studiato. Da quando ha cambiato marcia il Monza è molto pericoloso per cui potevamo far meglio. Anche Messi si sa che è mancino ma ogni partita fa sempre la stessa cosa, sapevamo che non dovevamo concederlo ma l’abbiamo fatto.

Come ho ritrovato i miei? Siamo partiti molto bene, come avevamo lasciato, con delle prestazioni esaltanti. Potevamo far notare ancor di più la crescita sotto porta, che a tratti mi è piaciuta. La squadra ha fatto bene, ha lavorato bene per 95 minuti, ha creato. Sembrava quasi la prima di campionato. Bianco? In questo mese di precampionato è cresciuto tantissimo. L’ho usato spesso in amichevole e mi ha convinto per la sua capacità di condurre palla e col dinamismo. Poi è calato giustamente.

Il mercato? E’ stato accontentato un calciatore, c’è qualche altra situazione di poca contentezza per cui vedremo. In entrata avremo Castrovilli, Gonzalez e Sottil per cui tre bei cavalli da inserire”.