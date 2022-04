Italiano: “La squadra non è stanca e di energie ne ha ancora, non ci snaturiamo con nessuno. Nelle ultime gare 40 tiri in porta e solo 1 gol…”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato poi del Milan e dei recuperi in rosa:

“Abbiamo cercato di recuperarli il più in fretta possibile, sfruttando il fatto di avere tante partite ravvicinate, sapevamo che potevamo pagare qualcosa e così è stato purtroppo. Ma è solo per il bene della Fiorentina che è stato rischiato qualcuno. Devono recuperare perché hanno fatto fatica tutti, a livello mentale non esiste squadra che abbia problemi tali nelle condizioni in cui è la Fiorentina oggi. Li ho esortati oggi ad avere grande fiducia in quello che facciamo, a livello fisico è una squadra allenata da dieci mesi, gli unici che possono avere difficoltà sono quelli che sono stati fuori. Dobbiamo tornare a non commettere più errori banali, anche rispetto alla gara d’andata penso che ce ne siano altre dove siamo stati molto più belli e lucidi. Però facemmo una cosa molto bella: 5 tiri e 4 gol, è il cinismo che ci manca spesso. Nelle ultime 3 abbiamo fatto 40 tiri ma segnato solo una rete.

Quando si parla di aspetto fisico, è solo nel momento in cui rientrano giocatori senza minutaggio: quando ce ne sono tanti si mettono a rischio le prestazioni. Questo è dovuto al fatto che abbiamo bisogno di tutti e li voglio recuperare. Gli altri stanno bene, otto giorni fa avevamo vinto col Venezia, abbiamo costruito tanto anche in quelle dopo ma subito gol in situazioni dove non riusciamo a dare letture giuste. La squadra ne ha di energie da spendere e sono convinto che non sia fisico il problema. Continuare a giocare così deve essere un principio fondamentale, non cambierei mai una prestazione con 14-15 angoli con una dove ci snaturiamo, perché in quei casi con un po’ di fortuna il gol si trova.

Il Milan? Tutte le squadre hanno momento dove sembra che abbiano problemi, ora mancano 4 partite, il Milan ha 2 punti di vantaggio e più possibilità di tutte di arrivare fino alla fine. Ha questa partita con noi ma ne hanno tutte di difficili. Ha continuato un discorso iniziato lo scorso anno, vanno in gol tanti uomini ed ha una grande qualità, che è quella di non dipendere da un solo calciatore. Lo abbiamo dimostrato anche noi prima delle ultime gare, siamo una squadra che crea tanto. Certo, avere uno che fa 20-30 gol fa la differenza però se c’è un obiettivo che mi piace avere, è quella della distribuzione dei gol. Ci sta mancando qualche gol di difensori e mezzali anche”.