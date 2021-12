Italiano: “La stima che ho nei confronti di Saponara è enorme. Il record non è un’ossessione per Vlahovic, ho deciso chi sostituirà Biraghi”

Sono molti i temi toccati da Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, a poco più di ventiquattro ore dalla partita contro l’Hellas Verona.

Ecco le sue dichiarazioni: “Saponara? Ho parlato con lui del cambio, mi è dispiaciuto tantissimo: si è comportato come deve fare. E’ entrato come piace a me e come deve essere per un giocatore con la sua qualità. Gli faccio nuovamente gli auguri di compleanno, mi auguro che siano da stimolo per la partita di domani: la stima che ho nei suoi confronti è enorme. Vlahovic? Ancora non mi ha pagato la cena, salderà il debito al rientro (ride, ndr). Un attaccante deve avere sempre la voglia di cercare il guizzo vincente negli ultimi metri: lui lo sta dimostrando e la squadra lo sta mettendo sempre più in condizione di fare gol rispetto all’inizio. Per lui il record di Ronaldo non è un’ossessione, lui vuole aiutare la Fiorentina a vincere le partite”.

Prosegue così Italiano: “Come si sostituisce Biraghi? Domani giocherà Terzic dal 1′, sarà per lui una grande occasione per dimostrare il suo valore. Si allena sempre forte, l’ho sempre stimolato a non mollare: sono convinto che darà dimostrazione della grande professionalità che lo contraddistingue. La fascia da capitano andrà a uno tra Venuti e Bonaventura, in base a chi giocherà”.