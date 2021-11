Italiano: “La vittoria contro il Milan ci dà consapevolezza della nostra forza. Da ora ad inizio dicembre tanti impegni ravvicinati che possono cambiare le sorti della stagione della Fiorentina”

Mister Vincenzo Italiano ha parlato così ai canali ufficiali della Fiorentina. Queste le sue parole in risposta alle domande dei tifosi viola: “Dalla vittoria contro il Milan ci portiamo a casa la consapevolezza della nostra forza come squadra. Abbiamo tutto per migliorare, anche se per adesso siamo contenti di quello che abbiamo raccolto fin qui. Sabato è stata una grande serata e sono contento soprattutto per i ragazzi. Questi tre punti spero servano come spinta per cercare di fare ancora meglio da qui in avanti. Sono contento della crescita degli ultimi arrivati come Odriozola e Torreira. Da ora ad inizio dicembre dobbiamo affrontare tanti impegni ravvicinati, gare che possono cambiare le sorti della nostra stagione. Sono contento di recuperare alcuni giocatori. Per affrontare i prossimi molteplici impegni ci sarà bisogno di tutti. Chi è stato chiamato in causa nella partita contro il Milan ha fatto molto bene e di questo sono molto contento”.

L’allenatore della Fiorentina continua così: “Stiamo lavorando sulla mentalità della squadra. Serve continuità anche dopo la vittoria di sabato e la partita di sabato sotto questo punti di vista può darci tante risposte. Mi aspetto continuità di risultati e di prestazione. Vincere aiuta a vincere. Siamo contenti di aver vinto davanti ad uno stadio gremito. Abbiamo gioito, ma ora bisogna pensare al prossimo avversario e lavorare per preparare al meglio la gara di sabato contro l’Empoli“.

Infine sul compleanno di Rocco Commisso che oggi compie 72 anni: “Abbiamo mandato un video messaggio di auguri al presidente. So che tornerà presto in Italia e noi non vediamo l’ora di riabbracciarlo”.