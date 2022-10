Italiano: “L’attaccante moderno deve sapersi muovere in ogni situazione: gente come Jovic e Cabral è in grado di farlo. Ci mancano tanti gol, il -6 si può recuperare”

Il commento di Vincenzo Italiano anche a Dazn: “Secondo me fischi giusti perché il risultato è pensate, la gente è delusa come siamo delusi noi, era un crocevia importante e per dare continuità alla vittoria in Conference. Quella vittoria ha generato un primo tempo straordinario. Non mi sono piaciuti gli ultimi dieci minuti dove siamo usciti dal campo, accadeva l’anno scorso, questo mi fa arrabbiare. Sono deluso di uscire tra i fischi perché ho sempre cercato di evitarlo, sono amareggiato e deluso, mi dispiace per la gente di Firenze.

Ho visto i numeri di questa partita e un allenatore non può pensare di poter cambiare tutti, potevamo fare 3-4 gol nel primo tempo, poi abbiamo subito due reti. Abbiamo il problema che è il più grande per una squadra di calcio, che non riusciamo a buttarla dentro, a concretizzare. Pensavo che dopo quella partita qualcosa potesse cambiare e invece anche oggi tutta la mole, tutte le situazioni non le abbiamo tramutate in gol. Complimenti a loro perché non siamo ancora riusciti a fargli gol dall’anno scorso. La partita poi finisce 4-0 e mi dispiace perché è un punteggio bugiardo.

All’attaccante moderno viene richiesto tutto, pensavamo di stare di più nella nostra metà campo e di giocare più in profondità. Profondità poi non ce n’è stata però un attaccante deve sapersi muovere in ogni situazione. Uno Jovic in forma e in salute avrebbe potuto segnare, oggi non ce l’ha fatta nonostante la fiducia di giovedì. Gente come Jovic, Cabral, Kouame è in grado di sapersi muovere in ogni situazione.

Siamo a -6 rispetto allo scorso anno ma soprattutto abbiamo meno gol e questo è quello che pesa di più. Dobbiamo battere e insistere, parliamo di una partita bugiarda ma dobbiamo insistere in questo modo”.