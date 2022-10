Italiano: “L’esultanza di Jovic non era polemica. Luka è un ragazzo sensibile, vuole andare oltre a quello che non ci ha potuto dare fino a ora”

Nel post partita di Fiorentina-Basaksehir ha parlato l’allenatore viola Vincenzo Italiano: “Stiamo cercando di reagire a questo inizio non bello. Dobbiamo di essere a disposizione e creare occasioni. Oggi qualcosina lo abbiamo messo in pratica. Potevamo fare qualche gol in più, ma è stata una bella gara, in rimonta. E’ una serata che ci soddisfa e che volevamo. Eravamo partiti male in Conference e abbiamo dovuto accelerare mostrando orgoglio. Vediamo cosa accade nell’ultima gara, che noi proveremo a vincere. L’obiettivi era quello di passare, vedremo come, ma questi ragazzi hanno dimostrato di poter reagire a una difficoltà”.

“Il fatto che Jovic sta iniziando a fare gol ci fa bene sperare. Sta crescendo fisicamente e ci sta ripagando. Ancora credo che possa fare di più, è in grande crescita. Esultanza? Non credo fosse una polemica. E’ un ragazzo sensibile, ha avuto molte difficoltà. Dobbiamo essere tutti più sereni per uscire da questo momento Le critiche possono essere costruttive, ma la sua non era polemica, ripeto. Vuole andare oltre a quello che non ci ha potuto dare fino ad ora. Sapevamo del loro portiere con un gran lancio. Ci doveva essere uno scambio di uomo tra Igor e Mandragora. Una lettura sbagliata e un gol. Dovevamo essere più attenti”

“In campionato abbiamo molto punti in meno rispetto a quelli che meritavamo. Dobbiamo reagire a una classifica non bella. Abbiamo bisogno di punti e dobbiamo tronare a vincere anche in Serie A. Conosco il Picco e l’ambiente spezzino. Sarà dura per noi”.