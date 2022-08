Italiano: “L’Europa per me è un sogno, ho spinto molto per raggiungerla. Sono molto emozionato”

Dopo la conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche a Sky Sport: “L’Europa per me era un sogno. Non sono riuscito a realizzarlo da calciatore ed è anche per questo che lo scorso anno ho spinto molto i ragazzi verso questo traguardo. Siamo andati oltre le aspettative e le nostre possibilità. Sono felice ed emozionato”.

Questa Fiorentina arriva da un anno di lavoro, i nuovi si stanno inserendo piano piano. Alla prima partita in due sono andati anche in gol come Jovic e Mandragora. Nell’ultima stagione abbiamo creato un’identità forte. Adesso ci giochiamo tanto contro il Twente, siamo carichi. Nella squadra olandese ci sono dei calciatori che giocano insieme da tanti anni. Il Twente è una delle squadre dei Paesi Bassi che propone un bel calcio. Servirà attenzione e voglia di segnare, perché senza la regola del gol in trasferta, una delle due sfide la devi vincere”.