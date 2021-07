Italiano: “Lo slogan per la mia Fiorentina è ‘difendere bene, attaccare benissimo’. Ecco cosa penso di Vlahovic”

Il nuovo allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, si è presentato così nella splendida location del Piazzale Michelangelo.

Queste le sue parole: “Nessun limite e solo orizzonti è stata la frase che ho scritto il primo giorno a Trapani. Lo slogan per la mia Fiorentina è: difendere bene, attaccare benissimo. Vlahovic? In questi tre giorni l’ho conosciuto, a me piace la condivisione con i ragazzi. Penso che siamo davanti ad un attaccante straordinario con una fame incredibile: qualsiasi allenatore in questo momento vorrebbe allenarlo. Gli chiederò qualcosa di diverso rispetto al passato: da lui, come da tutti i ragazzi, mi aspetto rispetto dei ruoli e grande sacrificio. Nei prossimi anni diventerà un attaccante di valore assoluto”.