Italiano: “Lo stadio ci ha dato una spinta incredibile, i ragazzi hanno giocato al massimo. Odriozola? Spero non sia niente di grave”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così dopo la sconfitta con la Juventus: “Anche se fosse finita 0-0 avremmo dovuto giocare una grande gara di ritorno. Abbiamo ancora una possibilità, tra un mese cercheremo di andare a Torino per mettere in difficoltà la Juve. Oggi usciamo a testa alta, la squadra ha giocato bene e tutti i calciatori erano concentrati. Se saremo questi da qui alla fine del campionato potremo fare bene”.

E poi ha aggiunto: “Venuti? Mi dispiace per l’autogol, peraltro arrivato proprio nel recupero. Dovevamo stare più attenti, la sconfitta non è meritata. Abbiamo sprecato una prestazione di altissimo livello, i nostri esterni oggi potevano fare gol. Non finirò mai di dirlo, devono arrivare più reti dagli esterni, altrimenti continueremo a tenere sempre in bilico le partite e poi gli avversari ci puniscono. La squadra è quella giusta, sono convinto che cresceremo”.

E infine: “Ero convinto che lo stadio sarebbe stato il dodicesimo uomo. I ragazzi hanno ricevuto la spinta, hanno limitato al massimo i loro attaccanti. Più di così non potevamo fare, forse al momento ci manca qualcosa per battere certe avversarie ma la prestazione è stata da grande squadra. Odriozola? Ha sentito un fastidio al ginocchio, mi sembra che non sia nulla di grave. Speriamo davvero perché è un giocatore fondamentale per noi. ? Ha avuto la febbre per due giorni, oggi non doveva essere neanche in panchina. E’ venuto perché ci teneva a stare col gruppo, lo abbiamo imbottito di farmaci ma più di quei dieci minuti non poteva fare”.