Italiano: “Meno errori e grande personalità. Vlahovic ha fatto quanto non aveva fatto nella prima amichevole”

MOENA – Al termine dell’amichevole contro la Polisportiva C4 Foligno, ha parlato il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto meno errori in fase di palleggio. Per me dobbiamo iniziare a riempire di più l’area con gli esterni, come ha fatto Callejon nell’azione del primo gol. Dobbiamo avere la fame di andare a fare gol, per il resto bene: abbiamo fatto tirare gli avversari in porta solo una volta. Ma non è il numero che conta, ma la qualità delle nostre giocate. Molti meno errori e grande personalità nel non regalare la palla agli avversari”.

Su Vlahovic: “Quello che dice è bellissimo perché vuol dire che si è messo subito a disposizione e vuole entrare subito nelle mie idee di gioco. Deve concentrarsi sul fare gol, mi piacerebbe fargli toccare più palloni. Attraverso il lavoro, vedo un’applicazione bellissima da parte dei ragazzi durante ogni allenamento. Dusan ha fatto quello che non aveva fatto nella prima amichevole”.