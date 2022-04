Italiano mette da parte la questione contratto ma non per tradire la Fiorentina: la palla totalmente nelle mani del club viola

Non si parla di contratti o adeguamenti per il momento ma questo non significa che Vincenzo Italiano non stia pensando al futuro della Fiorentina ed al suo: per il momento la questione di eventuali rinnovi o permanenze è stata solo rimandata, vista l’attualità e la grande e inaspettata occasione di tornare in Europa grazie a campionato o Coppa Italia. La testa del tecnico è interamente proiettata a questo ultimo, caldissimo, mese della stagione e il rinvio dell’argomento è solo frutto di questo, in linea per altro con quanto annunciato dai dirigenti viola. Niente allarmi però, come scrive La Nazione: non fosse altro che per un fattore molto importante, che pone il destino tutto nelle mani del club gigliato. Italiano ha un contratto per un altro anno e l’opzione per l’anno successivo ma soprattutto la sua voglia di Fiorentina non potrà che aumentare se da Commisso arriveranno segnali concreti di crescita e ambizione, quelli sbandierati fin dall’estate 2019. Questione di programmi, ecco perché se la strada sarà quella della progressione, non ci sarà motivo per il tecnico di lasciare Firenze.