Italiano: “Mi auguro che Milenkovic rimanga alla Fiorentina. Ha cambiato totalmente approccio e ricominciare da zero sarebbe difficile” VIDEO FN

MOENA – L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha una grande considerazione del difensore Nikola Milenkovic, la cui permanenza in maglia viola è in bilico: “Mi auguro che Nikola sia ancora un giocatore della Fiorentina all’inizio della stagione”.

E poi: “Cambiare così tanto come ha fatto con me ha dimostrato di essere un professionista vero. Ha cambiato totalmente il suo approccio alle partite. Con altri giocatori potrebbe essere difficile ricominciare da zero il lavoro”.