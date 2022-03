Italiano: “Mi fa rabbia che non concretizziamo, i nostri esterni devono essere più velenosi. Ikone doveva aver fatto quattro gol tra sabato e oggi e invece è ancora a zero”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da Canale 5 dopo il match contro la Juventus, ha dichiarato: “Purtroppo non riusciamo ad essere lucidi nei momenti finali e perdiamo. Abbiamo tirato 22 volte in porta, abbiamo concesso poco, questo è il nostro primo anno, stiamo facendo bene, ma ci manca la ciliegina. Anche se c’è la partita di ritorno”.

Poi ha aggiunto: “Non prendere gol era importante, prenderlo in quel modo fa molto male. Intanto cercheremo di mettere questo spirito. Quando lavori per creare tantissimo, cerchi di sbloccare subito le partite. La prestazione è quella che cercavamo, cambia il risultato ma dovevamo fare comunque gol in trasferta per passare. Tra un mese ci proveremo”.

Su Ikone: “I nostri esterni lavorano tanto, si sacrificano, creano, ma devono essere più concreti e velenosi. E’ un peccato vanificare tutto il lavoro che fanno, Ikone sta crescendo, ha fatto due ottime prestazioni, ma poteva fare due gol al Sassuolo e due gol anche stasera, e invece è ancora a zero. Siamo stati castigati puntualmente e eccessivamente. Mi fa rabbia però che non concretizziamo”.

E in conclusione: “I difensori sono stati bravi. Con Dusan avevamo un bel rapporto, penso che sia cresciuto tantissimo, è un campione e gli auguro il meglio”.