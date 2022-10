Italiano: “Mi porto a casa la reazione da squadra con orgoglio. Lecce squadra di talento, auguro il meglio a Baroni. Jovic…”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa al termine di Lecce-Fiorentina 1-1: “Non è stato un bel primo tempo, anche se eravamo riusciti a passare in vantaggio. Il gol potevamo decisamente evitarlo. Siamo comunque stati bravi a reagire a un primo tempo non eccelso. Ci siamo comportati da squadra che ha orgoglio, abbiamo reagito bene, almeno quella ce la portiamo”.

Sulle sensazioni dopo il pari: “Eravamo venuti qui con la stessa mentalità con la quale avevamo approcciato in Scozia. Ripeto, peccato per il secondo tempo, era una buona occasione per fare punti. In campionato siamo in ritardo e servono punti, purtroppo non sono arrivati tutti. Jovic? Ha sentito un problemino, ma non so dirvi molto di più. Spero non sia nulla di grave”.

Sul Lecce: “Oggi, con immenso piacere, ho abbracciato un ex compagno ed ex allenatore come Baroni. Nel Lecce vedo grande dinamismo, credo in quello che propone. Auguro a Marco e a tutta Lecce di raggiungere il loro obiettivo, è una squadra di grande talento“.

Su Kouamé: “Christian è in grande fiducia, sta portando quell’entusiasmo che serve in certi momenti. Si mette a disposizione in tutto quello che proponiamo, ripiega e rincorre. Oggi avevo un po’ paura dopo l’ammonizione, perché con la foga che ci mette… però sta meritando tutta la nostra fiducia”.