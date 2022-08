Italiano: “Mi preoccupa non segnare per così tanto. Ci sono molti cambi, ma non è che Italiano è impazzito. Il fallo si poteva fischiare”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Udinese: “Si sta continuando a parlare del turnover della Fiorentina e di nove uomini cambiati su undici, ma venitemi a dire qual è la formazione titolare della Fiorentina. Le spiegazioni non stanno in questo concetto, ma è meglio non darle quando si perde. Non siamo riusciti a fare gol perché l’Udinese è una squadra forte a difendersi. Se ci sono problemi, dobbiamo ruotare per forza; se qualcuno sta male, sta fuori. Si vince e si perde tutti insieme”.

Sulla poca concretezza della squadra, afferma: “Il problema è che sono 4 partite senza gol. Finiamo la partita con quasi l’80% di possesso palla e arriviamo tante volte intorno alla porta, ma per quanto proponiamo non riusciamo a essere lucidi. Quella cosa mi preoccupa. Ripeto, ci abbiamo provato, siamo all’inizio ed è il nostro percorso. Per quanto riguarda me e i ragazzi, è giusto pensare alla prossima”.

Sull’andamento della partita: “Con i cambi gioco siamo riusciti ad arrivare sull’altra fascia, dove c’era Saponara (e Sottil dopo). Abbiamo cercato di dare problemi, ma nel momento in cui si slega un quinto e poi stanno fermi gli altri quattro, è difficilissimo. Nel primo quarto d’ora siamo risultati troppo timidi. Abbiamo preso la partita in mano troppo tardi e così facendo si perde”.

Sulla condizione della squadra: “Da quando è iniziata la stagione, ogni partita perdiamo 2 o 3 uomini obbligatoriamente. C’è la mancanza all’abitudine a partite così ravvicinate e molte scelte sono forzate. Non so come faremo a recuperare quelli che oggi non c’erano. Ci saranno cambi anche nella prossima partita, ma non è che Italiano è impazzito. Ci sono impegni troppo vicini, non si può imparare subito. Quando tutti e venticinque impareranno a mettersi al servizio della squadra, si farà un gran salto”.

Sulla prestazione dell’Udinese: “La chiave di una partita sta anche nel chiudersi dietro, nell’essere veloci nel ripartire e basta. Avevamo messo dentro anche qualche pallone importante… Fallo? Penso che si può fischiare e sanzionare. Non so quanti spettatori avrebbero reagito male”.