Italiano: “Milenkovic sa che può togliersi delle soddisfazioni nella Fiorentina, anche l’anno scorso aveva richieste ma è rimasto. Dodô? Lo volevamo, ci servirà molto”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport dal ritiro di Moena: “Dodô è un giocatore che cercavamo e che serve. Noi vogliamo sempre arrivare negli ultimi venti metri sulle fasce, e lui ha le caratteristiche giuste per farlo”.

E poi su Milenkovic ha aggiunto: “E’ un giocatore di valore assoluto, anche lui cresciuto tantissimo l’anno scorso. Il fatto che arrivino richieste è motivo d’orgoglio per la società e per tutti noi, vedremo cosa accadrà. Anche l’anno scorso Nikola aveva la possibilità di andare via, ma è rimasto con noi. Ora la situazione si sta ripetendo, ma il ragazzo sa cosa significa giocare nella Fiorentina ed è consapevole che può togliersi delle soddisfazioni anche qui”.