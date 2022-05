Italiano: “Nei momenti che contano quest’anno la Fiorentina ha sempre risposto presente. Ikoné se migliora può diventare determinante. Amrabat? Ho scelto lui in base alle caratteristiche della Roma”

Come tutti i giovedì ormai, ha parlato mister Vincenzo Italiano ai canali ufficiali del club, partendo ovviamente dalla vittoria della sua Fiorentina contro la Roma: “Dopo la vittoria di lunedì scorso ho fatto i miei complimenti alla squadra per la bella prestazione, per aver reagito ad un periodo negativo per quel riguardava i risultati. Nei momenti che contano quest’anno abbiamo sempre risposto presente. Complimenti ai ragazzi per la prestazione e a tutto lo stadio che ci ha spinto verso questa bella vittoria. Queste quattro sconfitte non ce le aspettavamo. Quando si perde inizi ad accumulare tensioni e pensieri, così dopo la vittoria di lunedì ho perso un po’ le staffe e ho gioito con la curva. Mi sono liberato e li ho ringraziati. E’ stato bello vincere dopo un periodo non semplice”.

E ancora su Ikonè: “Deve ancora migliorare. E’ bravo nel superare il primo avversario, ha un dribbling che può far male, però deve migliorare nell’ultima scelta, nella rifinitura e nella conclusione. Da quando è arrivato sta iniziando a prendere più confidenza, Adesso lo vedo molto più sciolto, e lunedì ha fatto una partita di altissimo livello. Se migliorerà può diventare molto determinante viste le sue qualità. Amrabat? Mi fa piacere vederlo in crescita. La staffetta tra lui e Torreira ha dato spesso i suoi frutti. Lunedì ho preferito Sofy per determinate caratteristiche dell’avversario e per come immaginavo la partita. Entrambi quest’anno ci hanno dato grande qualità e sono contento di questo”.