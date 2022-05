Italiano: “Nessuna bocciatura a centrocampo, non mi piace avere titolari inamovibili. Finiamo bene e poi parleremo della squadra che verrà”

In chiusura di conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato anche delle condizioni fisiche di Torreira: “La domanda è riferita anche al fatto che non è stato schierato con la Roma: è perché sono passate delle settimane dove non è riuscito ad allenarsi al 100% e siccome ho voluto premiare la bella prestazione di Milano da parte di Sofyan, ne ho approfittato per scegliere lui. Mandare in campo giocatori al 100% è un mio principio, quando non l’ho fatto me ne sono assunto le responsabilità. Quindi nessuna bocciatura, tutti i ragazzi sanno che non ci sono titolari inamovibili, tenere tutti inseriti e rispondere in quel modo contro una squadra come la Roma per me è una grande soddisfazione. A me di avere le caste degli 11-12 titolari e battezzare una squadra all’inizio non piace, penso sia più producente fare al contrario. Si continuerà su questa strada, nello spingere forte tutti.

Cosa cambia l’Europa nella costruzione della squadra? Intanto dobbiamo arrivarci, servono gli ultimi sforzi, poi si vedrà perché sarà tutto qualcosa di diverso. Permettetemi di dirvi che ne parleremo dopo queste ultime due partite. Cerchiamo di finire bene, sapete quanto ci teniamo ad aggiungere questa ciliegina e dobbiamo concentrarci su quello”.