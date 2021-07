Italiano: “Nico Gonzalez? La Fiorentina ha fatto un grande acquisto. Oltre l’aspetto tecnico voglio giocatori col fuoco dentro, pronti a dare tutto per il giglio che hanno sul petto”

Al piazzale Michelangelo mister Vincenzo Italiano si presenta a Firenze. La sua Fiorentina dovrà stupire, al pari del panorama che si può ammirare dalla splendida location fiorentina. Durante la conferenza stampa di inizio stagione, il tecnico ex Spezia ha dichiarato:

La trattativa per arrivare alla Fiorentina: “La chiamata della Fiorentina è un orgoglio per qualsiasi calciatore o allenatore. Poteva essere qualcosa di più veloce ma è andata così. Tutto non nasce per caso, credo che fosse destino che andasse così. Aver accettato questo progetto mi rende felice”.

Nico Gonzalez: “E’ un giocatore che ha vinto la Copa America, titolare nell’Argentina, calciatore forte e di qualità. La Fiorentina partirà col tridente, poi si vedrà. Nico ha grande velocità oltre ad un gran mancino. Fa gol anche di testa, si impegna si sacrifica per la squadra. La Fiorentina ha fatto un grande acquisto”.

La rosa della Fiorentina: “Abbiamo tre argentini che hanno vinto la Copa America, un italiano campione d’Europa e un cileno reduce da una grande competizione. Ho a disposizione giocatori di grande livello che ho affrontato l’anno scorso e che ci hanno fatto sudare sette camicie. Poi conta anche l’aspetto interiore. Si deve aver voglia di dare tutto per questa maglia, oltre l’aspetto tecnico. Serve gente che sente il giglio di Firenze dentro al petto. Che ha il fuoco dentro. Una città del genere deve ambire a qualcosa di diverso. Mi sento una grande responsabilità addosso, ma credo che la debbano avvertire anche i calciatori che indossano questa maglia. Voglio che la gente ci elogi quando ci vede per la strada, e se daremo il massimo questa città lo farà”.