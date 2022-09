Italiano: “Nico Gonzalez non sarà a Bologna. Barak ha qualità tecniche e umane, si è calato nella nostra mentalità”

Alla vigilia della gara contro il Bologna, ai canali ufficiali della Fiorentina, ha parlato così il tecnico gigliato Vincenzo Italiano: “Abbiamo ancora fuori Gonzalez, che non sarà della partita di Bologna. A parte lui, tutti saranno abili e arruolabili. Bologna? Sono situazioni particolari e momenti in cui all’inizio c’è tristezza per l’ex allenatore ma c’è anche una scossa emotiva con giocatori che vogliono farsi vedere dal nuovo allenatore e ottenere la prima vittoria in casa. Poi hanno giocatori come Arnautovic che se non stai concentrato può farti sempre gol”.

Poi ha aggiunto: “Barak ha qualità tecniche e umane, si è calato nella nostra mentalità. Sa che avevamo bisogno di quelle caratteristiche e lo abbimo utilizzato