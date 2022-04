Italiano: “Niente è impossibile, servirà la giornata perfetta. Dedicherei la finale a Pradè, ecco le condizioni di Bonaventura e Odriozola”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della Juventus, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano si è soffermato su più temi.

“E’ una partita in cui pesa tantissimo il risultato dell’andata, ma a Torino sarà tutt’altra storia. Partiamo sotto di un gol, dobbiamo sfruttare ogni pallone come se fosse l’ultimo. Dobbiamo sperare di avere una giornata perfetta, solo così possiamo sperare di avere qualche opportunità. Veniamo da un ottimo percorso, dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto finora in Coppa Italia. Qualsiasi risultato verrà fuori domani, il nostro cammino sarà stato quello di una squadra vera. Niente è impossibile, dipende tutto da noi”.

Continua così Italiano: “Ho ringraziato Pradè per le bellissime parole che ha usato nei miei confronti, ma è anche vero che ho trovato grandissima disponibilità da parte di società e giocatori. Se c’è qualcuno a cui dedicare la possibile vittoria di domani, da parte mia è proprio Pradè perché ha spinto molto per volermi alla Fiorentina. Odriozola e Bonaventura? Sono convocati e saranno della partita, ma non stanno benissimo. Jack è più avanti, ma entrambi non sono al 100%”.